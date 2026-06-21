Почти 500 офицеров и прапорщиков выпустили в военной академии в Серпухове

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове 20 июня прошел 60-й выпуск офицеров и 11-й выпуск прапорщиков. В этом году воинские звания получили более 450 офицеров и более 40 прапорщиков.

Выпускников поздравили глава Серпухова Алексей Шимко, депутат Государственной думы Александр Коган, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, президент Института инженерной физики Алексей Царьков, благочинный округа иерей Дионисий и представители правоохранительных органов.

Символично, что ребята получили воинские звания в год 85-летия учреждения. Среди выпускников — семь золотых медалистов и 36 человек с красным дипломом.

За годы существования филиал подготовил более 35 тысяч офицеров. Это настоящая кузница кадров для обороноспособности страны, ежедневный труд, высокая дисциплина и ответственное отношение к делу.