Почти 500 новых рабочих мест появилось в Чехове за полгода
В округе работают 18 крупных предприятий и более 7,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Для развития бизнеса здесь создаются специализированные площадки.
В индустриальном парке «Сергеево» размещено более 100 резидентов. Ключевые предприятия — «Чеховский печатный двор», комплекс «Молопак», единственное в стране производство крепежа полного цикла «Русский саморез» и Чеховский завод «Энергомаш», который полностью перешел на отечественные комплектующие.
Одним из заметных предприятий является «Шаттдекор», работающий с 2000 года. Компания выпускает декоративную бумагу, меламиновые и финиш-пленки для мебельной и строительной отрасли.
«С нашими декорами вы можете встречаться в повседневной жизни очень часто: дома, в офисе, в общественных местах. Это мебель, ламинированные полы, декоративный пластик и так далее», — отметила генеральный директор предприятия Галина Федосеева.
Льготный заем по программе «Проекты развития» позволил запустить две очереди завода, возвести склад сырья и укомплектовать производство современным оборудованием. По словам директора завода Сергея Таранова, предприятие на 98% обеспечивает себя сырьем.
За годы работы компания произвела более 300 тысяч тонн декоративной бумаги и около двух миллиардов квадратных метров пленок. Объем инвестиций за последние шесть лет превысил шесть миллиардов рублей, создано 285 рабочих мест.
Благодаря Народной программе «Единой России» темпы промышленного развития округа уверенно растут. Развитая инфраструктура и меры государственной поддержки создают основу для новых инвестиционных проектов.
«Динамика развития промышленности у нас самая высокая. Хорошо развивается технический потенциал», — добавил депутат Государственной думы Александр Коган.