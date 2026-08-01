01 августа 2026 11:00 Почти 500 новых рабочих мест появилось в Чехове за полгода Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов Подмосковье

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В округе работают 18 крупных предприятий и более 7,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Для развития бизнеса здесь создаются специализированные площадки.

В индустриальном парке «Сергеево» размещено более 100 резидентов. Ключевые предприятия — «Чеховский печатный двор», комплекс «Молопак», единственное в стране производство крепежа полного цикла «Русский саморез» и Чеховский завод «Энергомаш», который полностью перешел на отечественные комплектующие. Одним из заметных предприятий является «Шаттдекор», работающий с 2000 года. Компания выпускает декоративную бумагу, меламиновые и финиш-пленки для мебельной и строительной отрасли.

«С нашими декорами вы можете встречаться в повседневной жизни очень часто: дома, в офисе, в общественных местах. Это мебель, ламинированные полы, декоративный пластик и так далее», — отметила генеральный директор предприятия Галина Федосеева.