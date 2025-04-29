Почти 500 детей с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье с января

В Подмосковье пациенты с сахарным диабетом могут пройти обучение в специализированных школах. Этой услугой с начала года воспользовались уже 12,5 тысячи человек, в том числе 457 детей.

Во время обучения врачи рассказывают слушателям о правилах правильного питания при заболевании, корректном подсчете углеводов, подборе доз инсулина. Также специалисты объясняют, как делать инъекции и интерпретировать результаты измерения уровня сахара в крови.

«Сейчас в регионе работают 122 школы сахарного диабета. Пройти обучение особенно важно пациентам, впервые столкнувшимся с диагнозом, так как в школах они могут получить не только необходимую информацию, но и поддержку», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Услуга бесплатна для всех жителей с подтвержденным диагнозом.