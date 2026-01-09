Почти 500 человек вышли на уборку снега во дворах Подольска

В Подольске для расчистки дорог во дворах жилых домов задействовали 458 рабочих и 46 единиц техники. Они устраняют последствия снегопада и проводят противоледную обработку.

К уборке снега общественных территорий привлекли 155 человек и 42 единицы техники.

Сотрудник Подольского комбината благоустройства Николай Авилов рассказал 360.ru, что регион накрыл мощный снегопад, поэтому работы очень много.

«Боремся как можем. Конечно, снега навалило очень много, но, надеюсь, мы его победим все-таки», — отметил он.

Всего в области для расчистки дорог задействовали более 28,7 тысячи специалистов и свыше 9,5 тысячи единиц техники. Синоптики предупредили, что из-за циклона «Фрэнсис» высота сугробов высота снежного покрова может достигать боле 50 сантиметров.