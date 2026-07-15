Почти 50 тысячам пенсионеров Москвы и Подмосковья установили надбавку на уход
Жителям Москвы и Подмосковья, достигшим 80-летнего возраста, а также людяи с инвалидностью I группы отделение Социального фонда России автоматически назначает дополнительную выплату к пенсии. Для получения этой меры поддержки обращаться с заявлением не требуется.
Если человек одновременно получает две пенсии, надбавку устанавливают только к одной из них. Ее размер ежегодно увеличивается вместе с индексацией пенсионных выплат. В настоящее время в Московском регионе доплата к страховой пенсии составляет 1413 рублей, а к государственной и социальной пенсии — 1470 рублей.
В Социальном фонде также напомнили, что период ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы может быть включен в страховой стаж ухаживающего. За каждый полный год такого ухода начисляют 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента, если факт ухода подтвержден в установленном порядке.
При этом с 1 января 2027 года вступят в силу новые правила оформления таких периодов.
Для включения этих периодов в страховой стаж ухаживающий должен будет подать заявление до начала ухода, а затем ежегодно подтверждать его продолжении. Также потребуется согласие на присмотр от нетрудоспособного гражданина. Если человек заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, он может оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года.
Алексей Путин
заместитель управляющего отделением Социального фонда по Москве и Московской области
Изменения не затронут граждан, которые получают ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы. Для них порядок учета периодов ухода останется прежним и будет осуществляться автоматически.
Сведения о периодах ухода отражаются на индивидуальном лицевом счете. Получить выписку можно через личный кабинет на портале госуслуг.
Если возникнут вопросы, жители региона могут обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по бесплатному телефону 8 (800) 100-00-01.