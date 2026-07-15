Почти 50 тысячам пенсионеров Москвы и Подмосковья установили надбавку на уход

Жителям Москвы и Подмосковья, достигшим 80-летнего возраста, а также людяи с инвалидностью I группы отделение Социального фонда России автоматически назначает дополнительную выплату к пенсии. Для получения этой меры поддержки обращаться с заявлением не требуется.

Если человек одновременно получает две пенсии, надбавку устанавливают только к одной из них. Ее размер ежегодно увеличивается вместе с индексацией пенсионных выплат. В настоящее время в Московском регионе доплата к страховой пенсии составляет 1413 рублей, а к государственной и социальной пенсии — 1470 рублей.

В Социальном фонде также напомнили, что период ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы может быть включен в страховой стаж ухаживающего. За каждый полный год такого ухода начисляют 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента, если факт ухода подтвержден в установленном порядке.

При этом с 1 января 2027 года вступят в силу новые правила оформления таких периодов.