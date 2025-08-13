Почти 50 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

В Московской области наблюдается устойчивый рост количества регистраций недвижимости. По данным регионального Министерства имущественных отношений, с начала года на учет поставили более 47,8 тысячи объектов, что на тысячу превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Больше всего зданий оформили в Раменском, Истринском и Дмитровском округах.

«С начала этого года в Подмосковье собственники зарегистрировали 47 867 объектов недвижимости, среди которых 34 864 — индивидуальные жилые дома общей площадью пять миллионов квадратных метров с налоговым потенциалом 164,5 миллиона рублей. Всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек» — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Только за июль в регионе оформили 8 175 объектов, включая 5 942 частных дома суммарной площадью 838,6 тысячи квадратных метров. Их налоговый потенциал оценивают в 26,8 миллиона рублей.

Специалисты ведомства продолжают активную работу по выявлению незарегистрированных построек. С января инспекторы провели свыше 117 тысяч обследований земельных участков, по результатам которых направили 34 155 уведомлений собственникам о необходимости оформления документов.

Напомним, с 1 марта 2025 года регистрация домов стала обязательной процедурой — эксплуатировать недвижимость можно только после ее постановки на кадастровый учет.

Для удобства граждан Бюро технической инвентаризации Московской области предлагает услугу оформления «под ключ», а также по номеру +7 (498) 568-99-95 действует горячая линия по вопросам дачной амнистии.