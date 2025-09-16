Почти 50 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Жители Московской области регулярно становятся донорами крови и ее компонентов. С начала года биоматериал сдали почти 50 тысяч человек.

Доноров принимают в Московском областном центре крови и его филиалах, которые расположены в Щелкове, Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Кроме того, в регионе проводят выездные акции.

«В Московской области развивается настоящая культура донорства. Сегодня у нас есть тысячи постоянных доноров, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты, и все больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Биоматериалы необходимы, чтобы спасти людей с тяжелыми травмами, ранениями и онкологическими заболеваниями, недоношенных детей и других пациентов.

Сдать кровь могут все желающие старше 18 лет. Перед донацией необходимо пройти обследование и подтвердить отсутствие противопоказаний. Почетными донорами становятся те, кто сдал кровь 40 раз, а плазму — 60 или сочетал количество сдачи компонентов.

Московский областной центр крови работает без выходных и без записи с 8.00 до 14.00. Здание расположено на улице Металлургов в Москве.

Полный список учреждений Службы крови Московской области доступен на сайте. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8-495-305-77-00.