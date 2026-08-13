Почти 50 подъездов отремонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала года отремонтировали 47 подъездов из 164 запланированных. Председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов проверил ход работ в поселке Октябрьский.

В Октябрьском приведут в порядок 27 подъездов. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Перед специалистами стоит масштабная задача: до конца года в городском округе Люберцы приведут в порядок 164 подъезда в 38 многоквартирных домах. При этом на долю Октябрьского приходится 27 подъездов — это заметно преобразит жилой фонд поселка», — рассказал Петр Ульянов.

В подъездах комплексно обновляют входные группы — козырьки, крыльцо и тамбуры, заменяют двери, почтовые ящики и информационные стенды. Красят стены и потолки, обустраивают пандусы, монтируют современное энергосберегающее освещение. При необходимости устанавливают новые оконные блоки и камеры видеонаблюдения.

Ремонт завершен в 47 подъездах, еще в 84 работа продолжается. Завершить программу планируют до конца октября 2026 года.