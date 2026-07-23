Почти 50 образовательных учреждений обновят в Люберцах к новому учебному году

В городском округе Люберцы продолжается подготовка школ и других образовательных учреждений к началу нового учебного года. Всего летом планируется провести ремонтные работы на 49 объектах.

В Кадетской школе косметический ремонт проходит в двух зданиях. В корпусе начальной школы в поселке Калинина обновляют помещения на первом, втором и третьем этажах.

«В здании полностью заменят освещение, в коридорах выполнят покраску стен и потолков, вместо старых дверей установят новые. Сейчас работы выполнены на 45%», — сообщила заместитель главы городского округа Люберцы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

В корпусе школы № 26 на улице Гоголя уже отремонтировали спортивный зал, учебные кабинеты, коридоры и лестничные марши. Сейчас специалисты приводят в порядок санузлы. Работы выполняются в соответствии с графиком.

«Традиционно в летний период готовим люберецкие школы к новому учебному году. В этом году обновим 49 зданий образовательных учреждений. Там, где требуется, отремонтируем кровлю, внутренние помещения, фасады и входные группы. Также займемся благоустройством территорий: заменим асфальтовое покрытие, обновим малые архитектурные формы, проведем опиловку деревьев», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме того, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе продолжается капитальный ремонт гимназии № 5 «Интеллект» и детского сада лицея № 3 в Дзержинском, а также детского сада школы № 26 в Люберцах. За последние три года в муниципалитете полностью обновили шесть объектов образования.