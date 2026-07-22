Почти 50 объектов образования обновят в Люберцах к началу учебного года

В Люберцах к началу учебного года обновят 49 образовательных учреждений. Основные виды работ — ремонт кровель, внутренних помещений школ и детских садов, фасадов и входных групп, электромонтажные работы, замена асфальтового и резинового покрытия, обновление малых архитектурных форм и опиловка деревьев.

В корпусе № 3 имени Черемухина гимназии № 16 «Интерес» идет косметический ремонт кабинетов, коридоров, методкабинета для педагогов и раздевалок. Также запланировано обновление актового зала и ремонт кровли.

«Мы не только строим новые школы и детские сады, но и особое внимание уделяем обновлению действующих объектов. При поддержке губернатора Андрея Воробьева сейчас капитально ремонтируем гимназию № 5 „Интеллект“ и детсад лицея № 3 в Дзержинском, а также детсад школы № 26 в Люберцах. Всего за последние три года полностью обновили шесть объектов образования», — отметил глава округа Владимир Волков.

Городской округ Люберцы является лидером в Московской области по развитию социальной инфраструктуры: за три года открыли семь новых школ и 12 детских садов почти на 12 тысяч мест. В 2026 году запланировано открытие школы на 1100 мест в Островцах, школы и детсада в «Томилино парк», детского сада в «Егорово парк» и самого большого детского сада Подмосковья в ЖК «1-й Лермонтовский» на 560 мест.