Почти 50 автобусных маршрутов до храмов и церквей Подмосковья продлят на Пасху
Режим работы 49 автобусных маршрутов изменят в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля. Автобусы до храмов и церквей будут ходить до 03:00.
«Это позволит жителям и гостям Подмосковья комфортно добраться домой после богослужений. Также для пассажиров увеличат число автобусов на шести маршрутах», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Дополнительные автобусы добавят на маршруты:
- № 2 «Больничный комплекс — ул. Нечаевская — Больничный комплекс»;
- № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская»;
- № 10 «Вещевой рынок — кладбище»;
- № 25 «Реутово — Балашиха (Новский квартал)»;
- № 26 «ст. Болшево — Невзоровское кладбище»;
- № 41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище».
Пассажиры могут оплатить проезд банковскими, транспортными и социальными картами.
Ознакомиться со всеми маршрутами можно на сайте министерства.