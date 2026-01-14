Почти 5 тысяч зрителей в новогодние праздники посетили театр в Истре

Истринский драматический театр завершил серию праздничных новогодних представлений. За время кампании театр посетили около пяти тысяч зрителей.

В период новогодних и рождественских праздников коллектив театра представил зрителям 37 спектаклей. Особое внимание было уделено благотворительным мероприятиям: дети из многодетных семей, участники спецоперации и подопечные социальных служб смогли бесплатно увидеть постановки.

«Для нас важно, чтобы праздник стал доступным для всех. Мы рады, что смогли подарить яркие эмоции тем, кто особенно в этом нуждается», — отметили в театре.

В конце декабря состоялась традиционная елка главы округа. На нее пригласили отличников, спортсменов и юных талантов. Для гостей провели интерактивную программу, показали спектакль «Айболит» по произведению Чуковского и организовали сладкий стол.