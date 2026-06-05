Почти 5 тысяч деятелей искусства в Москве и Подмосковье досрочно получили пенсию

Некоторые категории работников сферы искусства имеют возможность назначения страховой пенсии по старости досрочно. Свыше 4,8 тысячи жителей Москвы и Подмосковья воспользовались этой возможностью

Пенсию в этом случае назначают по достижении мужчинами возраста 55 лет, а женщинами — 50 лет или независимо от возраста при наличии достаточного творческого стажа.

Для досрочного выхода на пенсию он должен составлять от 15 до 30 лет — это зависит от характера работы. Кроме того, необходимо наличие по меньшей мере 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В России все виды пенсий ежегодно индексируют, выплаты увеличиваются в проактивном режиме.

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