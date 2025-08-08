Почти 49 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье заготовили почти 48,9 тысячи литров донорской крови. Ее будут использовать для спасения пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями.

Всего за полгода донорскую кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали 46 тысяч человек. Из них 9,8 тысячи прошли процедуру впервые.

«За этот период 713 человек вступили в регистр доноров костного мозга, 379 человек стали почетными донорами России. Их общее число составило более 28,5 тысячи человек», — сказала врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров с единым донорским центром Московской области Ольга Макарова.

Она напомнила, что в Подмосковье регулярно проводят выездные донорские акции, где каждый желающий может сделать доброе дело. С начала года в регионе прошло более 190 таких мероприятий в 37 округах. Из них 13 студенческих, 88 общегородских и 90 корпоративных.