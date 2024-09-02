Почти 470 жителей прошли скрининги в онкоцентрах Подмосковья в выходные

Единый день открытых дверей прошел в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи. Обследование там прошли почти 470 человек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, дни открытых дверей в онкоцентрах пользуются большой популярностью. В ходе акции все желающие могут проверить свое здоровье. В минувшую субботу это сделали 467 человек, у семи из которых обнаружили патологию.

«В результате у семи человек выявлено онкологическое заболевание, а у 33 заподозрили злокачественные новообразования. Все пациенты были направлены на дополнительное обследование и лечение», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

В ходе дня открытых дверей жители могли сделать маммографию, сдать ПСА-тест на парк простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи.

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