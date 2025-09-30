Почти 47 тысяч звонков приняли операторы ЕДДС в Щелкове за 3 квартал

В третьем квартале 2025 года операторы Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Щелково обработали 46 594 звонков. Чаще всего жители обращались в службу скорой медицинской помощи — 16 721 раз.

В полицию операторы передали 7 291 вызов, в газовую службу — 2 585. Пожарные получили 29 звонков, а госавтоинспекторы — 10.

Чтобы помочь жителям, оказавшимся в сложных ситуациях, дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 158 выездов, 49 из них — для вскрытия дверей. Для транспортировки больных до кареты скорой медицинской помощи специалисты выезжали 35 раз, для тушения пожара — 16. Еще пять вызовов совершили для снятия кольца с пальца, а шесть — для поиска заблудившихся в лесу людей.

Сотрудники «Центра гражданской защиты» призывают жителей муниципалитета проявлять бдительность и не пренебрегать правилами безопасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру 112.