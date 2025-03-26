Почти 47 млрд рублей инвестируют в импортозамещение электроники в Подмосковье

В сфере электроники в регионе заявлено около 30 инвестиционных проектов. Они направлены на обеспечение технологической независимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 46,8 миллиарда рублей, отмечают в агентстве инвестиционного развития МО.

«В результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 3,5 тысячи рабочих мест», — отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Магнитосила» построит современный производственно-складской комплекс и будет изготавливать магнитопроводы. Ожидается, что предприятие введут в эксплуатацию в 2026 году.

Зампред добавляет, что всего в Московской области реализуется более 410 проектов технологического суверенитета в различных отраслях промышленности.

В агентстве инвестиционного развития региона напоминают, подобрать земельный участок для идеи можно на инвестиционной карте региона.