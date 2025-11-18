Почти 4,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января
Почти 4,6 миллиона жителей Подмосковья с начала года воспользовались возможностью пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Проверить состояние здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
«Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В результате проведенных обследований было выявлено более 130 тысячи различных болезней, о которых пациенты даже не знали. Зафиксировано 330 тысяч случаев ожирения и 2,6 тысячи онкологических заболеваний. Всех граждан с патологиями направили на дополнительную диагностику и лечение.
В Минздраве Московской области напомнили, что узнать результаты диспансеризации можно на телемедицинской консультации. После прохождения первого этапа диагностики заключение загрузят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
Запись на комплексное обследование доступна онлайн через тот же сервис, по номеру 112, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.
Регулярные медицинские осмотры в Подмосковье проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».