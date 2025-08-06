Почти 450 детских операций провели хирурги в Видном с начала года

С начала 2025 года хирурги Видновской клинической больницы Ленинского городского округа провели юным пациентам 435 операций. Ранее в медучреждении выполняли только плановые хирургические вмешательства, а с августа этого года врачи могут оказывать и экстренную помощь.

Как пояснил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Денис Мирошников, до 1 августа 2025 года порядок был такой: если ребенку в Ленинском округе была необходима срочная хирургическая помощь, его отравляли в другие лечебные учреждения Подмосковья.

«Расширение возможностей детской хирургии в нашей больнице означает, что в экстренных случаях родителям больше не придется переживать о транспортировке ребенка в другую клинику, что само по себе является стрессом для семьи», — добавил специалист.

Детей оперируют во втором хирургическом отделении Видновской клинической больницы в здании стационарного корпуса. Функционал медучреждения расширили благодаря инициативе главного врача Алексея Кизилова. Нововведение значительно улучшит качество и доступность медицинской помощи для юных жителей Ленинского округа.

Отметим, что всего Видновская клиническая больница обслуживает порядка 70 тысяч прикрепленных к ней детей.