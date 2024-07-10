Почти 42 тысячи жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года

Почти 42 тысячи жителей Подмосковья получили государственную социальную помощь с начала года. Общая сумма поддержки превысила 270 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, получить помощь могут жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В ведомстве добавили, что помощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную поддержку.

«С начала года соцпомощь получили почти 42 тысячи жителей Подмосковья на сумму 270,5 миллиона рублей. Из них порядка двух тысяч жителей воспользовались помощью по социальному контракту», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты зависит от цели использования. Максимальная сумма поддержки составляет 350 тысяч рублей. Ежемесячно на одного человека можно получить от 300 до тысячи рублей в месяц на общую сумму не более шести тысяч рублей в году.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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