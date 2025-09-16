Почти 400 педагогов устроились на работу в школы Люберец с начала года

Педагогам в Московской области по инициативе правительства региона и партии «Единая Россия» предоставляют различные меры поддержки. Только в образовательных учреждениях Люберец с начала года начали работать 398 новых учителей.

Педагогам положены ежемесячные выплаты на аренду жилья, компенсация до половины стоимости путевок в дома отдыха, а также гранты за успешную работу. Такую помощь в Люберцах уже получили около 600 учителей.

Так, жилье предоставили 214 работникам, а еще 388 каждый месяц получают 30 тысяч рублей для оплаты аренды. В сентябре гранты в размере 250 тысяч рублей выиграют лучшие учителя.

«В Подмосковье создаются условия, при которых учителя чувствуют уверенность в завтрашнем дне: это и достойные выплаты, и обеспечение жильем, и грантовая поддержка», — рассказала депутат Московской областной думы, региональный координатор проекта партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова.

Муниципальный координатор проекта Светлана Яковенко, в свою очередь, отметила, что учителя должны ощущать уважение и заботу со стороны властей.

В Московской области также оказывают поддержку образовательным учреждениям. Так, 10 миллионов рублей получила гимназия № 16 «Интерес», которую признали лучшей школой региона. Средства направят на премии сотрудникам и обновление оборудования.

Кроме того, до 2026 года в рамках Народной программы «Единой России» в Люберцах и Дзержинском проведут капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 26, корпуса «Интеллект» гимназии № 5 и дошкольного отделения лицея № 3.

После ремонта, проведенного в рамках этой программы, ранее в Люберцах открыли здания школы № 28 в поселке Коренево и гимназии № 5.