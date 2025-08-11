Почти 40 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье с января

В Московской области продолжают проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденным. С начала года в регионе почти 39 тысяч младенцев проверили на 36 генетических заболеваний.

В список входят врожденный гипотиреоз, спинальная мышечная атрофия и первичный иммунодефицит.

«Такая ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 39 тысяч новорожденных, из них у 76 были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Анализ проводят в роддомах и перинатальных центрах вскоре после рождения — у младенца берут несколько капель крови из пятки. Если результаты показывают отклонения, медики оперативно связываются с родителями и объясняют дальнейший алгоритм действий.

Дополнительную информацию о медицинской поддержке семей с новорожденными можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения по телефону 8 (800) 550-30-03. Линия доступна ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.