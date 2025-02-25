Почти 40 тысяч человек посетили парки Подольска за неделю

Интерес жителей Московской области к активному отдыху на свежем воздухе растет. Парки Подольска на прошлой неделе посетили более 39 тысяч человек.

В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили, что самым популярным стал парк имени В. Талалихина, который посетили более 19,5 тысячи человек. Там работает каток площадью примерно 800 квадратных метров.

На втором месте оказался Дубровицкий лес, где побывали почти восемь тысяч жителей и гостей региона. В лесопарке есть лыжная трасса, спортивная и детская площадки, а также автомат для кормления белок.

Третье место по посещаемости занял парк «Березки», где отдохнули около пяти тысяч человек. Там расположены игровая и волейбольная площадка, беседки, а также пешеходные дорожки.