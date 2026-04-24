Почти 40 незаконных объектов торговли демонтировали в Люберцах с начала 2026 года

В городском округе Люберцы продолжается наведение порядка в уличной торговле. С начала 2026 года в муниципалитете демонтировали 38 несанкционированных объектов нестационарной торговли. Масштабная трансформация сферы торговли ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что Люберцы являются лидерами по реализации программы — по итогам 2025 года округ стал обладателем губернаторской премии. Накануне техника работала на улице Побратимов, дом 7, а также в поселке ВУГИ вблизи дома 9.

Всего в текущем году планируется ликвидировать более 150 несанкционированных НТО. За три года в округе демонтировали 598 таких объектов.

Кроме того, особое внимание уделяется приведению объектов торговли к современному формату. В прошлом году собственники обновили 53 объекта, в планах на 2026 год — обновление еще 48 точек. Наводится порядок и в сфере наружной рекламы: за три года демонтировано уже 3595 незаконно установленных рекламных конструкций.