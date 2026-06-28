Почти 40 кровель домов обновят в Дмитровском округе этим летом

На ряде объектов работы уже выполнены, еще на 16 домах ремонт продолжается. 25 июня глава округа Михаил Шувалов проверил ход работ в поселке Новосиньково и пообщался с жителями.

В доме № 35 по просьбе жителей заменили мягкую кровлю — работы завершены, объект проходит приемку. Жители подтвердили, что после ремонта кровля выдержала июньские ливни.

Также обсудили восстановление лестничной клетки после пожара и подтопление подвала. Управляющей компании поручено провести ремонт, а заместителю главы округа Юрию Головкову — проработать устройство отмостки. Жители попросили проверить законность перепланировок в нежилых помещениях на первом этаже — соответствующее поручение получил заместитель главы округа Сергей Гудзь.

Михаил Шувалов также осмотрел ремонт кровли на доме № 38 — работы идут по графику. В Новосинькове уже завершены работы на домах № 34, № 35 и № 47, ремонт продолжается на домах № 38, № 41, № 43 и № 46. Глава отметил, что ремонт кровель позволяет не только устранить протечки, но и повысить энергоэффективность домов.

Программа является частью системной работы по повышению качества жилищно-коммунальных услуг и созданию комфортных условий для жителей.