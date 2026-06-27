Почти 40 аттестатов получили ученики школы «Перспектива» в Можайском округе

27 июня во всех учебных заведениях муниципалитета состоялись выпускные вечера. В поселке Колычево одна из выпускниц — Василиса Андрюшина — удостоилась золотой медали.

Из 38 выпускников школы «Перспектива» 24 — девятиклассники, 14 — одиннадцатиклассники. Василиса Андрюшина получила красный диплом и золотую медаль за отличную учебу. Поздравить ребят приехал депутат Совета депутатов округа Александр Паршин. Он передал слова напутствия от главы округа и депутатского корпуса, пожелал быть достойными гражданами своей малой Родины.

Директор школы Андрей Баранов подчеркнул, что полученные знания — лишь база для будущих побед, и призвал ставить амбициозные цели, не забывая о наставниках. Слова благодарности звучали и от первых учителей, которые с ностальгией вспоминали, как вели выпускников за ручку в первый класс. За активное участие в жизни школы ребята и их родители получили благодарственные письма.

Здание школы было полностью модернизировано к 1 сентября прошлого года, и этот выпускной стал первым в обновленных стенах.