Почти 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Московской области переместили почти четыре тысячи машин, припаркованных не по правилам. Это на 288 больше, чем неделей ранее, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Красногорске — 482. Здесь чаще оставляли автомобили под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта. В Химках переместили на штраф-стоянку 401 машину, в Ленинском округе — еще 340, в Люберцах — 312, а в Мытищах — 307.

Владельцам транспорта напомнили, что эвакуация происходит из зоны действия запрещающих знаков и со стоянок для инвалидов. Также забрать автомобиль могут из-за парковки во втором ряду, на пешеходном переходе и на остановке общественного транспорта. Брошенные в этих местах машины могут мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Узнать местонахождение перемещенного автомобиля можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».