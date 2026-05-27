Почти 4 тысячи ям устранили на дорогах в Люберцах с 1 марта

С начала весны на муниципальных дорогах ликвидировали ямы общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Ремонтные работы продолжаются в округе.

Дорожные службы округа оперативно устраняют дефекты покрытия, чтобы обеспечить безопасность движения. Кроме того, в городе ведется плановая уборка: задействованы 96 единиц специализированной техники, включая 14 поливомоечных машин, и 106 сотрудников на ручной уборке.

Комплекс мероприятий включает мойку и механизированное подметание тротуаров и проезжей части, очистку прилотковых зон, уборку урн и мусора, помывку дорожных знаков и остановок. Также проводят опиловку сухостойных деревьев и покос травы вдоль дорог.

По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66.​​