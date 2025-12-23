Почти 4 тысячи детей побывали на новогодних елках главы Балашихи

Традиционная елка главы городского округа Балашиха Сергея Юрова собрала почти четыре тысячи детей на ледовом шоу. Оно стало одним из ключевых событий новогодней программы для юных жителей округа.

Главным номером праздника стало представление по мотивам сказки «Снежная королева», подготовленное Московским театром «Сказка на льду». В спектакле выступили мастера спорта, многократные победители региональных соревнований и 12‑кратные обладатели Гран‑при международного фестиваля танцев на льду, продемонстрировавшие яркое сочетание фигурного катания и театральной подачи.

С наступающим Новым годом участников елки поздравил глава городского округа Сергей Юров.

«Традиционно, перед Новым годом мы собираемся здесь, на нашей Ледовой арене, чтобы поздравить ребят с этим светлым и добрым праздником. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, радости и хорошего настроения. Пусть все трудности останутся в уходящем году, а Новый год принесет только самое лучшее. Хорошо учитесь, радуйте своих родителей, бабушек и дедушек. С наступающим Новым годом», — сказал Юров.

Мероприятие стало частью масштабной новогодней программы: в целом праздничные еки в Балашихе посетят более 11 тысяч детей. Среди приглашенных — дети из семей участников специальной военной операции, дети из новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), а также ребята из Курской, Брянской и Белгородской областей.