Почти 4 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Почти четыре тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за минувшую неделю. Все автомобили были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки и затрудняли движение других граждан.

Согласно информации от специалистов Центра безопасности дорожного движения региона, этот показатель на 203 автомобиля больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшее количество эвакуированных транспортных средств зафиксировали в Красногорске, Ленинском, Мытищах, Химках и Балашихе.

Представители регионального Минтранса призывают водителей соблюдать правила парковки, не создавая препятствий для проезда экстренных служб, таких как скорая помощь и пожарные машины.

Кроме того, запрещается оставлять личные транспортные средства на остановках общественного транспорта, а также перекрывать въезды и выезды во дворы.