Почти 4 млрд рублей вложат в модернизацию производства утеплителя в Серпухове

«Завод ТЕХНО» в Серпухове в 2026 году завершает масштабное обновление. Его цель — сделать производство эффективнее, а также повысить экологическую безопасность.

Модернизация, которая началась в 2024 году, снизит уровень выбросов в атмосферу и уменьшит расход воды.

«В прошлом году на развитие производства минеральной изоляции на основе стекловолокна было направлено 1,3 миллиарда рублей. В результате продуктовый портфель предприятия пополнился 44 новыми видами утеплителя. В 2026 году компания планирует инвестировать в подмосковное производство утеплителей еще 3,7 миллиарда рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На заводе уже обновили склады, погрузочные площадки и технику, а также отремонтировали цеха. Часть средств вложили в цифровизацию — это упростило управление и логистику. Также на площадке внедрили новую систему обучения сотрудников на рабочих местах.

«В 2026 мы планируем завершить установку стекловаренной печи — ключевого агрегата на производстве. Оборудование для него уже поставляется на площадку. Его запустят в эксплуатацию в августе. Выход на полную мощность состоится в сентябре», — пояснил директор «Завода ТЕХНО» Виталий Черкасов.

Также на предприятии заменят оборудование для газоочистки. Новый электрофильтр российского производства будет улавливать до 96% вредных выбросов.

После модернизации завод увеличит выпуск продукции на четверть и начнет производить новые материалы.

Уже в этом году там запустят выпуск специального утеплителя для судов, морских платформ и нефтегазовых сооружений.

Сейчас завод производит 400 видов теплоизоляции для строительства и вагоностроения. Продукцию отправляют по всей России и на экспорт. В прошлом году начались поставки в Абхазию.