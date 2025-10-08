Почти 4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Жители Подмосковья имеют возможность позаботиться о своем здоровье, бесплатно пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Обследования доступны в поликлиниках по месту прикрепления.

Первый этап диспансеризации можно пройти даже в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год. Мы стараемся сделать этот процесс максимально удобным: диспансеризацию можно пройти и в субботу, а в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные комплексы. Отмечу, что с начала года в Подмосковье свое здоровье проверили уже почти 3,9 миллиона человек», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получить результаты обследования теперь можно без визита в медучреждение — при помощи телемедицинской консультации.

Если пациент в течение года сделал комплекс исследований, который входит в первый этап диспансеризации, заключение с указанием результатов диагностики поступит в его личный кабинет на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье».

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

Запись доступна в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг, по номеру 122, через инфомат в медицинском учреждении или при помощи бота в Telegram.

Мероприятия по диспансеризации в регионе реализуют по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».