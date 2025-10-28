Почти 380 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови с начала года

В Подмосковье почти 380 человек были удостоены почетного донорского звания с начала года. Его присваивают жителям региона, которые на постоянной основе сдают кровь и ее компоненты.

В Московской области сейчас насчитывают около 28 тысяч жителей, имеющих этот почетный статус.

«Важно отметить, что большая часть доноров делает это на безвозмездной основе. С начала года в регионе звание „Почетный донор России“ получили 379 человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для всех, кто интересуется условиями получения звания, доступна подробная информация на сайте Московского областного центра крови.

Сдать кровь может любой совершеннолетний житель региона, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед каждой процедурой обязательным является прохождение медицинского обследования.

Чтобы получить статус почетного донора, необходимо выполнить одно из условий: сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или комбинировать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Для обеспечения максимального удобства доноров ведущее учреждение службы крови — Московский областной центр крови — работает без выходных и принимает доноров цельной крови без предварительной записи с 8:00 до 14:00.

Дополнительную информацию можно найти на сайте.