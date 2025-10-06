Почти 370 тысяч медицинских справок оформили онлайн в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут заказать различные медицинские справки в цифровом формате. Это позволяет всегда иметь необходимые документы под рукой и не бояться их потерять.

Все желающие могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки в санаторий, выписку из амбулаторной карты и прочие документы.

«С начала года в регионе онлайн было оформлено почти 370 тысячи медицинских справок», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Подать заявку можно на портале государственных услуг в разделе «Здоровье» — «Электронные мед. документы».

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты и некоторые другие документы система создает автоматически и позволяет скачать их сразу после оформления запроса.

Чтобы получить электронные справки для абитуриентов и для посещения бассейна, а также санаторно-курортную карту необходимо пройти профилактический медицинский осмотр в течение текущего календарного года.