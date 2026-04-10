Почти 35 тысяч жителей Подмосковья расшифровали анализы с помощью ИИ

Почти 35 тысяч жителей Московской области опробовали новый цифровой помощник, который расшифровывает результаты лабораторных анализов с помощью искусственного интеллекта. Сервис помогает понять, на что именно указывают отклонения от нормы, и дает персонализированные подсказки.

Подмосковье одним из первых в России запустило процесс расшифровки анализов при помощи нейросетей.

«Мы видим высокий запрос на такие цифровые решения. При этом важно, что окончательное решение о лечении по-прежнему принимает врач — технологии здесь выступают помощником, а не заменой специалиста», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Воспользоваться удобной функцией можно прямо в мобильном приложении «Добродел Здоровье» — достаточно открыть раздел с результатами лабораторных исследований, а система автоматически обработает данные.