Почти 3,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с января

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Процедуру уже прошли почти 3,5 миллиона человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильном комплексе. Детям вакцинацию также проводят в школах и садах.

«Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 миллиона человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на наличие противопоказаний.

Записаться на прием к специалисту можно через «Госуслуги», а также по телефону 122 или через Telegram-бот. Пройти вакцинацию также можно в мобильном комплексе. График выезда бригад размещен на сайте.