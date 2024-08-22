Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию в своей поликлинике. С начала года этой возможностью воспользовались 3,5 миллиона человек.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению», — напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Кроме того, летом в Подмосковье запустили акцию, по которой проверить здоровье можно в выходной день, в парках.

Для того, чтобы узнать результат диспансеризации, не обязательно снова приходить в поликлинику. Это можно сделать с помощью телемедицины.

Узнать больше можно на портале «Здоровье».

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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