Почти 3000 жителей Люберец посетили памятные места на «Автобусе Победы»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 22 апреля по 22 июня по городскому округу Люберцы курсировал «Автобус Победы». В экскурсиях по муниципалитету приняли участие 2968 человек.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, маршруты автобуса проходили по ключевым местам округа: мемориалы, памятники, а также воинские захоронения и другие объекты, связанные с историей Великой Отечественной войны.

«Участникам поездок рассказывали о важных событиях войны, героях-люберчанах и подвигах тружеников тыла», — пояснил руководитель муниципалитета.

Экскурсии проходили по двум маршрутам: городской «Люберцы — Дзержинский», а также по поселкам Малаховка, Томилино и Красково. Участники посетили «Вечный огонь», «Три Ивана», «Сквер Победы» и «Град сквер», «Сквер Победы», «Мемориал Великой Отечественной войны» и «Мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Отметим, что всего «Автобус Победы» выполнил 77 рейсов, на экскурсиях побывали 2618 школьников и 350 жителей муниципалитета.