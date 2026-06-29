Почти 300 золотых медалей вручили выпускникам в Балашихе

Бал медалистов уже много лет — одна из самых красивых и значимых городских традиций. В этот день чествовали ребят, которые на протяжении всех школьных лет демонстрировали высокий уровень подготовки, добивались успехов в олимпиадах, конкурсах и научной деятельности, а также активно участвовали в общественной жизни. На торжественной церемонии были отмечены лауреаты премии главы Балашихи за достижения в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта. В этом году высокой награды удостоены 45 выпускников.

«Сегодня чествуем наших талантливых, трудолюбивых и целеустремленных ребят, которые заслужили свои медали упорным трудом и стремлением к знаниям. Искренне благодарю педагогов и родителей за поддержку, которую они дарили детям на этом пути. Уверен, что впереди у наших выпускников большое будущее, и многие из них после получения образования вернутся в родную Балашиху, чтобы своим трудом и знаниями развивать наш город», — сказал Сергей Юров.

Особой гордостью округа стали результаты Единого государственного экзамена. На сегодняшний день 36 выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ, а пять школьников стали мультибалльниками, набрав высшие результаты сразу по нескольким предметам. Анастасия Леденкова из школы № 3 вошла в число выпускников Московской области, набравших максимальный балл по русскому языку, профильной математике и физике.

«Я очень рада, что завершился важный школьный этап и впереди начинается новая, не менее интересная глава моей жизни. На ЕГЭ я набрала максимальный балл по трем предметам. Это стало для меня настоящим счастьем. За этим стоят два года подготовки к русскому языку и математике, год интенсивной подготовки к физике, поддержка учителей, репетиторов и моей семьи. Я искренне благодарна всем педагогам, которые верили в меня и радовались моим успехам. Планирую поступать в МГТУ имени Баумана или МГУ и связать свою будущую профессию с информационными технологиями и искусственным интеллектом», — поделилась Анастасия Леденкова.

Медали стали не только признанием уже достигнутых успехов, но и символом новых возможностей, которые открываются перед молодыми жителями Балашихи. Впереди у выпускников поступление в ведущие вузы страны, новые знания, профессии и собственные достижения, которыми будет гордиться весь город.