Почти 300 килограммов помощи собрали для бездомных животных в Люберцах

Депутат окружного Совета Артем Данилов вместе с активистами «Молодой Гвардии» и учащимися лицея посетили приют «Некрасовка». Волонтеры передали около 300 килограммов кормов и товаров для ухода за животными.

В приюте сейчас находятся почти три тысячи собак и более сотни кошек. Активисты собрали крупы, пеленки и все необходимое для четвероногих подопечных. Гости приюта пообщались с волонтерами и погуляли с собаками.

«Когда в одном месте находятся почти три тысячи собак и более сотни кошек, это огромная ответственность, — отметил Артем Данилов. — Здесь работают люди с большим сердцем. Мы передали помощь, пообщались с волонтерами и погуляли с собаками. Эти простые вещи для животных очень важны».

Волонтеры приюта занимаются социализацией и лечением животных, а также помогают им найти новых хозяев. «Некрасовка» работает уже более десяти лет. Это один из крупнейших муниципальных приютов Москвы, где бездомные кошки и собаки получают шанс на новую жизнь.