Почти 300 камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю

В Подмосковье работает система «Безопасный регион», которая обеспечивает защиту и комфорт жителей. За минувшую неделю к ней подключили еще 299 видеокамер.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи уточнили, что в общей сложности с начала года в Подмосковье появились 15 тысяч новых устройств.

Всего в регионе к единой системе подключили свыше 160 тысяч камер, 93 тысячи из которых работают на базе искусственного интеллекта.

С их помощью в Подмосковье контролируют порядок в общественных местах, а также предупреждают и выявляют нарушения, следят за процессом строительства и парковкой.

Устройства находятся, в частности, на подъездах, во дворах и возле образовательных учреждений.

Сведения о системе «Безопасный регион» и внедрении других технологий на базе нейросетей доступны на сайте «Цифровой регион».