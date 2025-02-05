Почти 300 детей появились на свет в роддоме МОЦОМД в январе

В Люберецком роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства в январе появились на свет 287 младенцев. Многодетными мамами за этот период стали 35 женщин.
В январе в больнице родились 149 мальчиков и 138 девочек. Кроме того, одна женщина произвела на свет двойняшек. Самые маленькие дети весили 1200 граммов, а максимальный вес новорожденного в январе составил 4450 граммов.
«В нашем центре уделяется особое внимание здоровью матерей и новорожденных. После родов семьи получают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, что делает процесс адаптации к новой роли более комфортным», — подчеркнула заведующая родовым отделением, врач акушер-гинеколог Анна Серегина.
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