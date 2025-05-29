Почти 30 тысяч жителей Люберец проголосовали за объекты благоустройства

Продолжается всероссийское голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже около 30 тысяч люберчан сделали свой выбор.

От городского округа Люберцы в голосовании участвуют шесть общественных территорий. Это сквер «Аллея Мира», набережная Кореневского пруда, Каштановая аллея в Октябрьском, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко и Красковский карьер.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что проголосовало уже 29781 человек. «По мнению большинства, благоустроен должен быть Красковский карьер — именно он лидирует в голосовании», — сообщил руководитель муниципалитета.

Голосование продолжится до 12 июня текущего года. Жители городского округа могут отдать свой голос за понравившийся объект на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров.