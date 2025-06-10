Почти 30 тысяч подростков трудоустроят летом в Подмосковье

Во время летних каникул школьникам Подмосковья предлагают временную работу. Это отличная возможность не только заработать, но и получить первый профессиональный опыт, попробовать себя в разных сферах. Как сообщили в Министерстве социального развития, благодаря поддержке Кадрового центра региона этим летом планируют трудоустроить более 16 тысяч подростков.

Сейчас ребятам от 14 до 18 лет уже доступно более восьми тысяч вакансий. Кроме того, школы организуют специальные трудовые отряды — ребята работают на базе учебных заведений и получают за это оплату. Ожидается, что в таких отрядах летом будут заняты более 14 тысяч школьников.

«В настоящее время уже устроены на работу более 9 тысяч школьников. Летом этого года в Московской области временную работу получат более 30 тысяч подростков. Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Вся работа организуется строго по закону: 14-летние могут трудиться не больше четырех часов в день, 15-летние — до пяти часов, а старшие подростки — до семи часов в день, максимум 35 часов в неделю.

Кроме зарплаты, ребята, официально устроившиеся через портал «Работа в России», могут получить дополнительную выплату от Кадрового центра — 2646 рублей за месяц при полной выработке.