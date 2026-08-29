Почти 30 проектов допущены в финал конкурса по благоустройству в Мытищах

В городском округе Мытищи завершился ежегодный конкурс «Мы Мытищи», который проводится в четвертый раз и с каждым годом набирает популярность среди активной молодежи. В 2026 году на конкурс поступило более 35 заявок, из которых к оценке допущено 27 проектов, охватывающих самые разные сферы — от экологии до сохранения культурного наследия.

Работы участников распределились по четырем номинациям: «Волонтерство и благотворительность», «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание», «Творческое и духовное наследие» и «Прорыв года». Как отметил начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Алексей Тюрин, количество заявок на участие в конкурсе постоянно растет, а в этом году к нему присоединились новые организации и высшие учебные заведения.

«Проекты охватывают самые разные сферы — от экологии до сохранения культурного наследия. И главное — молодежь подходит к своим инициативам очень основательно», — подчеркнул Алексей Тюрин.

25 августа члены конкурсной комиссии заслушали каждого претендента, задавая дополнительные вопросы. Конкурс «Мы Мытищи» направлен на выявление и поддержку инициативных молодых жителей округа, готовых вносить вклад в его развитие, и способствует реализации общественно значимых проектов в различных сферах.