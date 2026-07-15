Почти 30 народных троп благоустроили в Люберцах с начала сезона

В 2026 году в округе планируют обустроить 43 тропы, из них готовы уже 28 — это 65%. Всего планируется обновить почти 2,5 километра пешеходной сети, сейчас готово более 1,9 километра.

Специалисты завершили работы на нескольких локациях в Люберцах и населенных пунктах округа, в том числе на улице Дзержинской — от дома № 8 до дома № 10 и у дома № 18. Дорожки подготовили на основе песчано-гравийной подушки, установили бордюрный камень и уложили асфальт.

Программа по благоустройству народных троп, инициированная губернатором Андреем Воробьевым, находит позитивный отклик у жителей. Глава округа Владимир Волков отметил, что Люберцы ежегодно входят в число лидеров по реализации программы. За последние три года благоустроили 130 народных троп.

Параллельно продолжается благоустройство дворов: завершены работы по 14 адресам, семь дворовых территорий — в процессе. Всего в этом году планируют обновить не менее 35 дворов.