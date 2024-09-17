Почти 30 команд школьников выступили на фестивале волейбола в Одинцове

Фото: администрация Одинцовского г.о.

Фестиваль волейбола с участием 28 школьных смешанных команд прошел в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли на Центральном стадионе, где спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на семи мобильных волейбольных площадках, установленных на футбольном поле. Поддержку участникам оказали волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки Училища олимпийского резерва № 2.

Победу одержала команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе место заняла гимназия Святителя Василия Великого, а бронзу получила школа «КвантУм» из Звенигорода.

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