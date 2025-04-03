Почти 30 фармпроектов импортозамещения запустили в Подмосковье с 2022 года

За минувшие три года в Московской области предприниматели заявили о запуске 28 перспективных инвестиционных проектов в сфере медицины и фармацевтики. Инициативы направлены на укрепление технологического суверенитета страны.

Региональный закон о работе по импортозамещению приняли в марте 2022 года.

«В результате реализации этих проектов в регионе будет создано более 2,6 тысячи высококвалифицированных рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в городском округе Фрязино фирма «ВИПС МЕД» в 2024 году построила современный производственно-складской комплекс за 80 миллионов рублей. Здесь будут выпускать средства для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Еще один крупный проект завершила «Биннофарм Групп». Компания вложила 2,5 миллиарда рублей в создание исследовательского центра, который специализируется на разработке инновационных лекарств с применением генно-инженерных технологий. Это предприятие уже обеспечило работой свыше 400 квалифицированных специалистов.

Такие проекты укрепляют независимость российской медицины, обеспечивая пациентам доступ к современным препаратам и диагностическим средствам.