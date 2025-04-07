Почти 3 тысячи заявок обработал центр поддержки участников СВО в Одинцове

Сейчас в Подмосковье реализуют 75 мер поддержки семей участников СВО, среди которых программа реабилитации и помощь детям. Такой центр поддержки в Одинцово уже получил почти три тысячи заявок от нуждающихся.

На очередном совещании под председательством главы Одинцовского округа Андрея Иванова обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, работу филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», а также развитие пункта сбора гуманитарной помощи.

«Сегодня наша первостепенная задача — помочь ребятам вернуться к мирной жизни и социально адаптироваться. В центре поддержки участников СВО и их семей реализовали еще одну меру поддержки: оформление и выдача карт лояльности семьям участников спецоперации, которые позволяют бесплатно пользоваться услугами прокатов в парках муниципалитета и получать бесплатные билеты в музеи. Мы уже выдали 374 такие карты», — рассказал руководитель муниципалитета.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» активно сотрудничает с ветеранами и семьями тех, кто не вернулся с поля боя. Организация предоставила помощь более 1600 обратившимся к ним людям. А пункт сбора гуманитарной помощи сумел отправить 1140 тонн ресурсов для военнослужащих и 450 тонн для жителей новых регионов.

На совещании также рассмотрели вопрос об открытии филиала Ассоциации ветеранов СВО и запуске программы «Герои Подмосковья», которую направят на подготовку кадров из числа участников спецоперации. Андрей Иванов подчеркнул важность поддержки всех ветеранов, вне зависимости от их образовательного уровня. Депутаты предложили создать регламент для благоустройства мест захоронений участников специальной военной операции и внедрить дополнительные меры по их реабилитации.