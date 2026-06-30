Почти 3 тысячи незаконных ларьков снесли в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается реорганизация нестационарной торговли. С начала 2026 года в регионе демонтировано уже 2,9 тысячи незаконных торговых точек. Основная цель — упорядочить торговлю и обеспечить единые правила для предпринимателей.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов отметил, что, когда торговые точки работают вне правил, покупатель не знает, откуда продукция и кто отвечает за ее качество. Такие объекты часто появляются стихийно, портят облик городов и мешают проходу. До конца года в Подмосковье планируется демонтировать 4,6 тысячи подобных объектов.

«Наша задача — сделать торговлю организованной и понятной для жителей, а для предпринимателей — обеспечить единые правила работы. Всего до конца года в Подмосковье планируется демонтировать 4,6 тысячи таких объектов», — осказал он.

С января 2026 года в регионе запрещено размещать нестационарные торговые объекты на рынках. С начала года уже демонтировано более тысячи таких точек. Рынки продолжают работать, но торговля ведется в капитальных зданиях и сооружениях.

С 1 сентября 2026 года единые правила размещения НТО будут распространяться и на объекты, расположенные на частной земле. Главное нововведение — обязательное включение всех НТО в схемы размещения, утвержденные в муниципалитетах. Это позволит контролировать размещение торговых точек и исключить их стихийное появление. Для предпринимателей, уже работающих на частных территориях, предусмотрен переходный период.